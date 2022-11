Volley, ottavi e quarti di Euro2023 a Bari

Condividi su...

BARI – L’Italvolley campione del mondo e la città di Bari potrebbero incrociarsi nuovamente.

Agli azzurri di Fefè De Giorgi Basterà arrivare tra le prime quattro nel girone di qualificazione per gli ottavi di Euro 2023 per regalare ai tifosi del capoluogo altre serate di grande volley azzurro. Le date precise non sono ancora ufficiali ma a fine agosto 2023 il capoluogo abbraccerà con tutta probabilità i campioni del mondo, guidati da due pugliesi: l’allenatore Fefè De Giorgi e il presidente federale Giuseppe Manfredi. Durante la conferenza stampa di presentazione si è parlato anche del Pala Florio e delle migliorie da apportare per accogliere gli azzurri ed è stata riconsegnata al comune la Coppa Confederale Europea vinta dall’Amatori volley Bari nel 1984.