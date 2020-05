Volley e Pallamano | 7 milioni di aiuti dalle federazioni

Condividi

Fipav e Figh sono state tra le prime federazioni ad ufficializzare gli interventi a sostegno della società per la prossima stagione. Mentre per il volley è ancora in corso la battaglia tra giocatori, procuratori, società e lega per il taglio degli stipendi la federazione ha messo in atto l’azione per salvare le migliaia di piccole società che fanno parte del movimento. Una manovra da 5 milioni, non si tratta di soldi freschi ma nelle casse ma di forti sconti su tesseramenti e iscrizioni. Si parte dalle quote di affiliazione, abbassate a soli 15 euro, per continuare con l’abbassamento dei costi di tesseramento per atleti e allenatori e, per finire, con la manovra più massiccia, che garantisce l’iscrizione gratuita a tutti i campionati giovanili, con lo scopo di aumentare tesserati e far rifiorire il movimento. La federazione, inoltre, ha già attivato tutte le procedure amministrative per restituire a tutte le società le tasse gare già versate, relative alle partite non disputate a causa della pandemia Covid-19. 2 milioni di aiuti, invece, per le società di pallamano, sport che vede le pugliesi Conversano e Fasano nella massima serie. Oltre 500mila euro per garantire tasse “zero” alle società aventi diritto alla prossima Serie A1 Maschile, 700mila euro per tutti gli altri campionati e le competizioni nazionali, la copertura totale di tutti i campionati giovanili e di area e degli incentivi per favorire lo sviluppo delle attività di base. Una cifra ricavata dal bilancio federale con fondi derivanti da una forte Spending Review che riguarderà l’attività delle Squadre Nazionali, il settore arbitrale e più in generale l’intera gestione federale.