Volley D/F, PM Potenza vince anche la Coppa Basilicata: tripletta storica

POTENZA – La PM Gruppo Macchia Potenza scrive una pagina memorabile nella stagione 2024/25, centrando uno storico triplete. Dopo aver dominato il campionato di Serie D campano (con una sola sconfitta al tie-break) e conquistato la Coppa Campania, le rossoblù allenate da Marco Orlando ed Elena Ligrani hanno sollevato anche la Coppa Basilicata, battendo nella finalissima la Daken Psa Matera con un netto 3-0.

Vittoria netta in finale

Nel match giocato giovedì sera, le potentine hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, nonostante il poco tempo per preparare la sfida a causa della vicinanza con la finale campana. Primo set gestito senza affanni e chiuso 25-19. Ancora più netto il secondo parziale, con un 25-13 che ha evidenziato la superiorità tecnica e mentale delle vincitrici. Nel terzo set, dopo un buon inizio materano, le ragazze di Orlando hanno rimesso il match in carreggiata e chiuso con autorità 25-18, scatenando la festa in campo e sugli spalti.

Coach Orlando: “Trionfo più bello dei tre”

“Avevo chiesto alle ragazze di rendere questa stagione indimenticabile e così è stato – ha dichiarato il tecnico Marco Orlando –. Nonostante la prestazione non sia stata perfetta, l’importante era vincere. Questo successo è il frutto di un gruppo affiatato, con veterane e giovanissime del 2010 e 2011 che hanno costruito uno spirito vincente e un legame autentico”.

Capitano Di Camillo: “Un gruppo che non molla mai”

Soddisfazione condivisa dalla capitana Livia Di Camillo, protagonista di una stagione da leader: “Una grandissima soddisfazione, il gruppo ha vinto ancora una volta. Ringrazio le mie compagne e lo staff: non vediamo l’ora di giocarci la SuperCoppa del Sud”.

Ora l’obiettivo è la SuperCoppa del Sud

La vittoria in Coppa Basilicata consente alla PM Gruppo Macchia di accedere alla SuperCoppa del Sud, in programma a Campobasso il 30 aprile e 1° maggio. Inserite nel girone B con Campania e Puglia, le rossoblù debutteranno il 30 aprile alle ore 17 contro le campane. L’altro match del girone si giocherà in base al risultato: giovedì 1° maggio alle 10 in caso di vittoria, oppure lo stesso 30 aprile in caso di sconfitta. La finalissima tra la vincente del girone B e quella del girone A (Calabria, Molise e Sicilia) si disputerà giovedì 1° maggio alle 15 al Palalpia.

Il presidente Ligrani: “Orgogliosi del nostro lavoro”

Grande entusiasmo anche da parte del presidente Michele Ligrani, che ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il percorso della squadra: “Tre titoli in una stagione e la qualificazione alla SuperCoppa del Sud sono il frutto di un lavoro straordinario. Merito di tecnici, atlete e dello staff. Ma voglio anche sottolineare l’ottimo percorso delle nostre giovanili: siamo in semifinale con la Prima Divisione e disputeremo le final four con Under 16 e Under 18”. Una stagione già entrata nella storia della pallavolo lucana, che può ancora regalare nuove emozioni.

