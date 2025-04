Volley D/F, PM Potenza: esordio in Supercoppa del Sud

La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara a disputare la Supercoppa del Sud, in programma tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio. Inserita nel girone B, la compagine lucana fronteggerà Campania, nel primo match in programma mercoledì 30 aprile alle 17, e Puglia, mercoledì 30 in caso di sconfitta o giovedì 1 maggio in caso di vittoria contro le “cugine” campane. La finale tra la vincente del girone B e il girone A (Calabria, Molise, Sicilia) si giocherà sempre giovedì 1 maggio alle 15 al Palalpia.

Alla vigilia dell’esordio nel torneo, il coach Marco Orlando ha dichiarato: “Sarà un appuntamento sportivo di caratura nazionale, nonché il penultimo impegno di una stagione avvincente, che oserei definire storica, con tre prestigiosi titoli ottenuti. Sarà un impegno proibitivo, concorreremo con le vincenti della Coppa Campania e di Coppa Puglia di Serie C. Le serie saranno impari e troveremo avversarie che saranno molto più attrezzate e competitive di noi. Rimane l’onore di giocare una competizione così importante e al contempo la fiducia che ripongo nella mia squadra. Sono certo che indosseremo dignitosamente la maglia che ci vede rappresentanti di una intera regione“

Una stagione “storica”, come definita da Orlando, che si riflette anche sull’Under 18 femminile, capace di conquistare il massimo titolo regionale giovanile vincendo il campionato. Le rossoblù di Elena Ligrani, infatti, si sono imposte per 3-2 nella finalissima contro l’Asci Potenza: “La gara non ci vedeva favoriti”, ha dichiarato Ligrani: “Affrontavamo una squadra ben organizzata ma abbiamo giocato con determinazione e concentrazione. Questa vittoria è frutto di una programmazione che ci vede disputare tutte le Final Four giovanili da tre anni. Quello che sta accadendo in questo momento è solamente lo specchio di una programmazione lunga che comunque ci vede ben figurare da diversi anni”. Arriva anche il plauso di Marco Orlando: “Le ragazze si sono ottimamente distinte nelle categoria giovanili ed altre che hanno ottimamente figurato anche nella compagine di serie D, ed anzi ne hanno formato l’ossatura cardine”.

