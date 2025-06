Volley D/F: Grotte Castellana vince in rimonta, ma la corsa non è chiusa

Nella penultima sfida della fase 1 dei playoff per la promozione in Serie C di volley femminile, la Klimaitalia Castellana Grotte ha superato per 3-2 (25-23, 14-25, 20-25, 25-21, 16-14) la Sportilia Bisceglie al termine di un match estremamente combattuto.

La partita, disputata al PalaGrotte, ha visto un continuo alternarsi di emozioni. Dopo il primo set vinto da Castellana, Bisceglie ha reagito imponendosi nettamente nel secondo e nel terzo parziale, complice anche l’infortunio al ginocchio sinistro della centrale Miriana Gentile, costretta ad abbandonare il campo e sostituita da Labate.

Nel quarto set, le padrone di casa hanno ritrovato equilibrio e determinazione, riuscendo a conquistare il tie-break. Il set decisivo si è giocato punto a punto fino all’allungo finale firmato da Recchia e concretizzato da Paparella sul 16-14.

Per la promozione diretta ora la Klimaitalia dovrà vincere con punteggio pieno la prossima sfida in programma domenica 8 giugno alle 18:30 a Torre Santa Susanna, imponendosi 3-0 per raggiungere Bisceglie a pari punti e cercare di superarla per quoziente punti. In caso contrario, resterà comunque una seconda possibilità di promozione nella fase 2 dei playoff contro la seconda classificata di un altro girone.

A fine gara il tecnico del Bisceglie Nicola Nuzzi ha dichiarato: “Partita durissima tra due squadre di alto livello. Abbiamo pagato un po’ di lucidità nel finale. Complimenti al Castellana per averci creduto fino alla fine.”

I tecnici della Klimaitalia Gianni Deligio e Francesco D’Aprile hanno sottolineato: “Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile. Le nostre ragazze hanno reagito anche dopo l’infortunio di Gentile, dando il massimo per portare a casa il successo.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author