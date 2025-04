Volley D/F, Castellana Grotte trionfa in Coppa Puglia

La Klimaitalia Castellana Grotte conquista la Coppa Puglia di Serie D con una vittoria spettacolare e combattuta in finale contro il Ruffano, superato 3-1 (16-25, 25-20, 25-22, 29-27) al termine di un match emozionante giocato al Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta.

Semifinale dominata

Le ragazze allenate da Gianni Deligio e Francesco D’Aprile avevano già impressionato in mattinata, sconfiggendo per 3-0 le padrone di casa del Barletta in una semifinale giocata con grande autorità e pieno controllo (25-22, 25-22, 25-20).

Finalissima da brividi

In finale, contro il Ruffano – anch’esso capolista nel proprio girone – la Klimaitalia parte in salita, cedendo nettamente il primo set. Ma dal secondo parziale in poi, cambia marcia: migliorano servizio, difesa e attacco, con Michela Conti e Vittoria Paparella protagoniste nei momenti cruciali. Dopo aver pareggiato e vinto il terzo set, le castellanesi annullano tre set point sul 21-24 nel quarto parziale e, ai vantaggi, chiudono la contesa con un finale da applausi.

Squadra e staff protagonisti

Fondamentale il contributo di tutto il gruppo, con Giorgia Rizza eletta MVP della manifestazione. Il sestetto iniziale ha visto in campo Recchia, Pinto, Rizza, Conti, Gentile, Polignano e Locorotondo, ma tutte le atlete della rosa hanno dato il loro apporto a un successo che premia l’impegno e la crescita del collettivo.

Le parole della presidente Tanese

“Un percorso straordinario coronato con un successo pazzesco – ha dichiarato la presidente Anna Tanese – La conquista della Coppa Puglia rappresenta un traguardo importantissimo per ogni giovane atleta. Siamo davvero orgogliosi di queste ragazze e del nostro staff tecnico”. Una vittoria che certifica il valore della Klimaitalia, pronta ora a guardare con ambizione al futuro.

