Volley D/F: Castellana Grotte promossa in Serie C dopo una sfida epica

Klimaitalia compie l’impresa nella finale playoff battendo Ruffano al tie-break

Una maggiore determinazione e lucidità nei momenti decisivi hanno permesso alla Klimaitalia Castellana Grotte di conquistare un’insperata, ma meritatissima promozione nella Serie C di volley femminile. La vittoria per 3-2 contro il Ruffano nella finale playoff ha coronato una stagione straordinaria per la formazione guidata da Gianni Deligio e Francesco D’Aprile.

L’incontro, combattuto punto su punto, ha regalato emozioni fino all’ultimo scambio: 19-25, 25-15, 26-24, 18-25, 10-15 i parziali che fotografano perfettamente l’equilibrio della sfida. Dopo un primo set vinto con autorità, le grottine hanno subito la reazione delle avversarie, capaci di imporsi nettamente nel secondo e di ribaltare il terzo nonostante il vantaggio della Klimaitalia. Il quarto set ha visto la riscossa delle ragazze di Castellana, che hanno poi dominato il tiebreak, portando a casa set, partita e promozione.

Una vittoria che si aggiunge ai risultati positivi dell’intero settore della Grotte Volley, già protagonista con la prima squadra in Serie B1. A scrivere questa pagina memorabile sono state: Rossella Bagnulo, Alessandra Calefati, Elena Fusaro, Miriana Gentile, Pamela Labate, Alessandra Locorotondo, Mia Magistà, Vittoria Paparella, Gaia Pinto (capitano), Nicole Polignano, Alessandra Recchia, Giorgia Rizza, Martina Rodio e Daniela Romano.

Grande la soddisfazione dei due tecnici. “Con il cuore, con la testa, con l’anima. Abbiamo lottato punto su punto senza mai mollare. Questo è il frutto del lavoro, del sacrificio e della forza del gruppo – ha commentato Francesco D’Aprile -. È stata una partita difficile, giocata fino all’ultimo punto. Sono orgoglioso di tutte le ragazze”, ha aggiunto Gianni Deligio.

Tra le protagoniste anche Giorgia Rizza, che ha espresso la sua emozione: “Sono molto soddisfatta, non ci aspettavamo questo risultato. La Grotte Volley rimarrà per sempre nel mio cuore”.

