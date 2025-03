Volley, Coppa Italia a Fasano: sorteggiate a Roma le semifinali

Ufficializzati gli accoppiamenti per le Final Four che si svolgeranno in Puglia il 18 e 19 aprile

Si è tenuto lunedì 17 marzo, presso la sede centrale della FIPAV a Roma, il sorteggio ufficiale degli accoppiamenti per le semifinali delle Final Four di Coppa Italia di volley, che si svolgeranno a Fasano il 18 e 19 aprile. Un evento nazionale di grande rilievo, fortemente voluto dalla società locale guidata dal presidente Renzo Abete, che per la prima volta porterà questa manifestazione nella città brindisina. Gli abbinamenti, trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube FIPAV, vedranno la Pantaleo Podio Volley Fasano accedere di diritto alla seconda semifinale della Serie B1 femminile in quanto società ospitante. Serie B1 femminile • Venerdì 18 aprile ore 17: VTB FCredil Bologna – Fantini Folcieri Ostiano (CR) • Ore 19: Gso Villa Cortese (MI) – Pantaleo Podio Volley Fasano (BR) Serie B maschile • Venerdì 18 aprile ore 17: Codyeco Lupi Santacroce sull’Arno (PI) – BCC Colli Albani Genzano (RM) • Ore 19: Green Volley Galatone (LE) – TMB Monselice (PD) Serie B2 femminile • Venerdì 18 aprile ore 10: Panbiscò Leonessa Altamura (BA) – Tonno Callipo Maierato (VV) • Ore 11.30: Orotig Peschiera Ponti Peschiera del Garda (VR) – Pallavolo Florens Vigevano (PV) Le finali si svolgeranno sabato 19 aprile al Palasport Vigna Marina di Fasano • Ore 10.30 finale Serie B2 femminile • Ore 16.30 finale Serie B maschile • Ore 19 finale Serie B1 femminile Le finali per il 3° e 4° posto si terranno alla Palestra ITC Gaetano Salvemini • Ore 10 B2 femminile • Ore 16 B maschile • Ore 18.30 B1 femminile Condividi su…



