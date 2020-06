Volley | Castellana e Noci insieme per un sogno chiamato Serie A

Condividi

La città delle grotte e quella dei tre campanili insieme per abbattere il campanilismo. Grotte Volley Castellana e Real Volley Noci si fondono per partecipare al prossimo campionato di B1 e regalare alle rispettive piazze il sogno serie A nel giro di 2-3 anni. La nuova formazione bianco-verde-fucsia, il cui nuovo logo è stato presentato in conferenza stampa assieme allo staff tecnico e societario, giocherà una gara interna a Castellana e una a Noci in alternanza, Il ruolo di presidente sarà ricoperto da due persone, Anna Tanese e Giuseppe Mastropasqua, numeri uno delle due società nella passata stagione. A guidare la squadra sarà Massimo CIliberti, ex tecnico della Grotte Volley, mentre il ds sarà il nocese Vincenzo Mastropasqua. Praticamente definito il roster, con le conferme delle palleggiatrici Miotti e Laneve, della centrale Labianca, del martello Civardi e l’arrivo del martello italo-albanese Joneda Alikaj, proveniente da Castellamare di Stabia