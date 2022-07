TARANTO – Lega Pallavolo Serie A ha presentato, in diretta streaming dal Zanhotel Centergross di Bentivoglio (BO), il calendario della 78a edizione del campionato di SuperLega Credem Banca. Il cammino della Prisma Taranto in Regular Season inizierà il 2 ottobre 2022 al PalaMazzola con i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova e terminerà il 12 marzo 2023 a Taranto con l’Allianz Milano. Nessun turno infrasettimanale previsto dal calendario. Contestualmente, ufficializzate le date della Del Monte Coppa Italia 2022/23: quarti il 28/29 dicembre, Final Four il 25/26 febbraio 2023. Supercoppa in programma il 31 ottobre e il 1° novembre con le semifinali tra Civitanova e Modena, Perugia e Trento.

Così Antonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto, dopo la composizione dei calendari: “Ogni campionato ha le sue luci e le sue piccole criticità nascoste. Per il terzo anno consecutivo i colori della nostra città saranno presenti nei prestigiosi palazzetti del Paese con squadre che danno vita al campionato più affascinante e spettacolare del mondo. L’auspicio è vedere da subito, nella sfida iniziale con i campioni d’Italia di Civitanova, il Palamazzola gremito di tifosi e appassionati rossoblù. Il loro cuore e il loro sostegno saranno il settimo uomo in campo. Forza Taranto”.

Coach Di Pinto: “Campionato durissimo, lo sapevamo, ma il calendario conferma che alcune squadre che lotteranno per la salvezza avranno un percorso sul filo del rasoio, sulla falsa riga dello scorso anno, ma ancora più complicato. Bisognerà capire, tappa per tappa, momento per momento, cosa succederà vivendo alla giornata. L’inizio non sarà facile perché affronteremo subito i campioni d’Italia, ad ogni modo dovremo essere bravi a resistere in certi periodi, e provare a fare più punti possibile in altri“.

Il direttore generale Vito Primavera si esprime sui possibili scontri diretti per la salvezza: “Anche quest’anno le squadre si sono ben attrezzate. Basti pensare ai roster allestiti da Siena, che arriva dalla A2, Cisterna, Padova e Verona, con cui abbiamo sempre battagliato. Dovremo lottare su ogni palla per riuscire a garantirci la salvezza il prima possibile”.

Questo il calendario completo (le date sono potranno subire modifiche dovute alla programmazione di anticipi e posticipi):

1 giornata

andata 2 ottobre 2022 – ritorno 18 dicembre 2022 Gioiella Prisma Taranto- Cucine Lube Civitanova

2 giornata

9 ottobre 2022 – 26 dicembre 2022: Top Volley Cisterna- Gioiella Prisma Taranto

3 giornata

16 ottobre 2022 – 8 gennaio 2023: Gioiella Prisma Taranto- Vero Volley Monza

4 giornata

23 ottobre 2022 – 15 gennaio 2023: WithU Verona – Gioiella Prisma Taranto

5 giornata

30 ottobre 2022 – 23 gennaio 2023: Gioiella Prisma Taranto -Pallavolo Padova

6 giornata

6 novembre 2022 – 29 gennaio 2023: Gioiella Prisma Taranto-Gas Sales Bluenergy Piacenza

7 giornata

13 novembre 2022 – 5 febbraio 2023: Itas Trentino – Gioiella Prisma Taranto

8 giornata

20 novembre 2022 – 12 febbraio 2023: Gioiella Prisma Taranto – Modena Volley

9 giornata

27 novembre 2022 – 19 febbraio 2023: Emma Villas Aubay Siena-Gioiella Prisma Taranto

10 giornata

4 dicembre 2022 – 5 marzo 2023: Sir Safety Susa Perugia-Gioiella Prisma Taranto

11 giornata

11 dicembre 2022 – 12 marzo 2023: Gioiella Prisma Taranto- Allianz Milano