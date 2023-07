Volley: Calendari, Prisma Taranto debutta a ottobre con Verona

Lega Pallavolo Serie A ha presentato in diretta streaming, dal Zanhotel Centergross di Bentivoglio (BO) il calendario della 79ª edizione del campionato di SuperLega Credem Banca.

Presenti all’evento oltre al Presidente di Lega Pallavolo Serie A Righi, il Presidente della Fipav Manfredi, tutti i rappresentanti della dirigenza dei 52 club di serie A, già convocati in assemblea in mattinata.

Dopo le premiazioni dei club di Superlega, serie A2 e A3 con l’assegnazione degli stendardi per i trofei vinti nella stagione appena terminata, con gli interventi dei Presidenti e la nomina dei nuovi consiglieri di Lega Fabio Mechini e Gabriele Costamagna, nonchè il saluto alle squadre neopromosse dalla serie B, l’evento è entrato nel vivo con la presentazione e ufficializzazione dei calendari.

Il cammino dei rossoblù in Regular Season inizierà il 22 ottobre 2023 a Taranto contro Rana Verona e terminerà il 3 marzo 2024 a Catania contro la neo promossa Farmitalia Catania.

Turno infrasettimanale previsto da calendario, anche se le date potranno subire modifiche per anticipi o posticipi. Contestualmente sono state ufficializzate anche le date della Del Monte SuperCoppa e Coppa Italia 2023/24. La Supercoppa sarà il 31 ottobre e 1 novembre con le semifinali tra Trento e Perugia, Piacenza e Civitanova. La Final Four di Superlega sarà sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024.

Le dichiarazioni di mister Mastrangelo: “Iniziamo subito in salita, dobbiamo cercare di far punti in ogni partita anche nelle prime giornate, sì anche se giochiamo con le squadre più forti, non è semplice, ma era scontato, siamo in Superlega e ogni partita è da affrontare e vedere ciò che succede. Il momento fondamentale sarà alla terza giornata con Padova scontro diretto in casa ma la mentalità è quella di cercare punti ogni volta che capiterà. Dovremo essere bravi a fare una buona preparazione perchè è un calendario compresso e approfittare quando avremo le settimane intere per mantenere il più alto livello di forma possibile perchè con le infrasettimanali logisticamente per noi non è certo semplice.”

Il direttore sportivo Mirko Corsano si esprime sul mercato e sui possibili scontri diretti salvezza: ” Diciamo che poteva andare meglio!!! Chiaramente il debutto con Verona non è agevolissimo ma essendo la prima di campionato può accadere di tutto. Alla terza subito uno scontro diretto, e ci dobbiamo arrivare preparati. Detto ciò, non dobbiamo fossilizzarci sul calendario, ma lavorare durante, con professionalità e tanta fiducia e positività”

Questo il calendario completo (le date potranno subire modifiche dovute alla programmazione di anticipi e posticipi):

1 giornata: 22 ottobre 2023 Gioiella Prisma Taranto- Rana Verona/ ritorno 30 dicembre 2023

2 giornata: 29 ottobre 2023 Itas Trentino- Gioiella Prisma Taranto/ ritorno 7 gennaio 2024

3 giornata: 5 novembre 2023 Gioiella Prisma Taranto- Pallavolo Padova/ ritorno 14 gennaio 2024

4 giornata: 12 novembre 2023 Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto/ ritorno 21 gennaio 2024

5 giornata: 15 novembre 2023 Gioiella Prisma Taranto -Sir Susa Vim Perugia/ ritorno 24 gennaio 2024 (infrasettimanale)

6 giornata: 19 novembre 2022 Cisterna Volley- Gioiella Prisma Taranto /ritorno 4 febbraio gennaio 2024

7 giornata 26 novembre 2022 Cucine Lube Civitanova- Gioiella Prisma Taranto/ ritorno 11 febbraio 2023

8 giornata: 3 dicembre 2023 Gioiella Prisma Taranto – Modena Volley /ritorno 14 febbraio 2024 (infrasettimanale)

9 giornata 10 dicembre 2023 Gioiella Prisma Taranto- Gas Sales Bluenergy Piacenza/ ritorno 18 febbraio 2024

10 giornata 17 dicembre 2023 Allianz Milano- Gioiella Prisma Taranto /ritorno 25 febbraio 2024

11 giornata: 26 dicembre 2023 Gioiella Prisma Taranto – Farmitalia Catania/ritorno 3 marzo 2024

