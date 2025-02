Volley C1/M: Turi a Fasano per dare continuità alla vittoria nel derby

Dopo la pausa, il campionato di Serie C di volley riprende nel primo weekend di marzo con il Turi impegnato in trasferta contro l’Asd Pallavolo Fasano, nella 15a Giornata del girone B. Il match si giocherà domenica 2 marzo alle ore 18:00 nella Palestra I.I.S.S. Leonardo Da Vinci di Fasano (BR).

La squadra di mister Difino arriva all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto nel derby contro la Mater e proseguire la crescita in vista del rush finale della stagione, in cui ogni gara sarà decisiva per la corsa ai propri obiettivi.

Il Fasano, allenato da mister Murri, occupa l’ottava posizione con 16 punti ed è in piena lotta per la salvezza. Il successo ottenuto nell’ultimo turno contro Tricase ha ridotto a quattro lunghezze il distacco dal settimo posto, ultima posizione utile per la permanenza in Serie C. All’andata il Turi si impose con un netto 3-0, ma la sfida di domenica si preannuncia combattuta.

Classifica Girone B: Casarano 37 punti; Polignano* 29; Squinzano 25; Tricase 23; Turi* 22; Galatina 21; Mottola 20; Fasano 16; Materdomini Castellana* e Taranto 7; Ruffano 3. (*) turno di riposo osservato.

