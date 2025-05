Volley C1/M, playout: colpo Frascolla Taranto a Potenza in gara 1

Parte nel migliore dei modi la serie salvezza della Frascolla Taranto, che espugna il campo della Virtus Potenza imponendosi al tie-break con il punteggio di 2-3 (25-22, 20-25, 25-22, 23-25, 11-15) in gara 1 dei playout per restare in Serie C. Un successo di grande valore per la formazione ionica, che ora potrà giocarsi il primo match point davanti al proprio pubblico, sabato prossimo, nel secondo confronto della serie.

Una prova di carattere quella dei ragazzi allenati da Stefano Pirola, capaci di reagire con determinazione nei momenti più difficili della partita, contro un avversario ben strutturato e fisico come la Virtus, formazione di metà classifica del Girone A.

“È stata una vittoria meritata, sudata ma assolutamente meritata – ha commentato il tecnico Stefano Pirola al termine dell’incontro -. I più esperti hanno fatto la differenza, ma soprattutto abbiamo dimostrato di non mollare mai, a differenza di altre uscite. I ragazzi hanno messo in campo il giusto spirito”.

L’allenatore tarantino ha sottolineato anche i meriti dell’avversario: “La Virtus è una buona squadra, molto fisica, ma ha commesso tanti errori nei momenti decisivi”. Ora lo sguardo è già rivolto al return match: “Sabato dovremo entrare in campo consapevoli della nostra forza. Vogliamo restare in Serie C e non vogliamo tornare a Potenza per gara 3”.

Virtus Potenza-Frascolla Taranto 2-3

Parziali: 25-22, 20-25, 25-22, 23-25, 11-15

Virtus Potenza: Lomonaco, Soldiviero, Di Nucci, Soldiviero S., Pace, Cuccarese M., Cuccarese A., Morelli, Parisi, Savaryn, Uchman, Ferrenti, Romano, Tramutoli.

Frascolla Taranto: Salvatore, Simeone, D’Amicis, Disabato, Tarallo, Gasbarro (K), Marinosci, Patti, Giannoccaro, Susco. Allenatore: Stefano Pirola.

