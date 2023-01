Volley C/M: Vibrotek ritrova il successo superando Alezio

La Vibrotek torna alla vittoria superando Alezio. I ragazzi dei duo Narracci-Caiaffa partono fortissimo aggiudicandosi agevolmente i primi due set. È ottimo anche l’inizio del terzo: i padroni di casa che si portano sul 5-1, ma perdono lucidità e si fanno rimontare perdendo set 22-25. L’avvio del quarto set è disastroso: i rossoblù vanno sotto 3-12, ma reagiscono ritrovandosi sopra 24-20. I leccesi non ci stanno e riescono a portarsi sul 24-24 sbagliando la battuta del possibile 24-25. Il quarto set termina 26-24 per il team leporanese che conquista il bottino pieno riscattando il ko di Mottola.

”Questa vittoria fa bene sia al morale dei ragazzi che alla classifica – commenta Antonio Di Giuseppe, presidente della Vibrotek -. Dovevamo fare a tutti i costi risultato per caricarci in vista della trasferta di Ugento. Dobbiamo migliorare nei fondamentali ed essere più costanti, a volte i ragazzi si perdono. Ci sono margini di miglioramento considerando che qualche giocatore non è ancora al top della condizione”.

VIBROTEK VOLLEY-ALEZIO 3-1 (25-13/25-22/22-25/26-24)

VIBROTEK VOLLEY: Ruggiero, Conte, Decataldo, Caiaffa, Decataldo L., Amato, L’Abbate, Alabrese (K), Argentino, Dimaggio, Sampietro, Catapano, Cardellicchio, Frascella. Coach Narracci-Caiaffa.

VOLLEY ALEZIO: Gravili, Boccarella, De Donno, Trullo, De Donno P., Pizzi, Coda, Solida, Boccarella, Dantoni, Muci (K).

