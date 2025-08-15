Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

Comincia a prendere forma il roster della Vibrotek Volley Leporano, che affronterà la prossima Serie C maschile. La società del presidente Francesco Scarnera e del presidente onorario Antonio Di Giuseppe ha ufficializzato la conferma di Roberto Ruggiero, libero tarantino classe 2001 e capitano nella scorsa stagione.

Cresciuto nel settore giovanile della VTT Talsano Taranto, Ruggiero ha disputato tutti i campionati giovanili e ha avuto esperienze in Serie D e Serie C prima di approdare alla Vibrotek Volley, dove ha giocato in entrambe le categorie. La sua riconferma rappresenta un tassello di qualità per il gruppo che sarà guidato da coach Enrico Caputo.

“C’è tanto entusiasmo per questo nuovo progetto, sensazione che da un paio d’anni mi era mancata – ha dichiarato Ruggiero -. La nuova società trasmette passione per questo sport, che forse era venuta meno dopo la scomparsa del presidente Umberto Mongelli. Sono felice di ritrovare compagni e amici, e di giocare con persone che stimo molto”.

Sui propri obiettivi personali, il capitano è chiaro: “Voglio migliorare, dare il massimo in campo, aiutare i miei compagni e vincere quante più partite possibili”.

Analizzando il campionato, Ruggiero prevede un livello alto: “La prossima Serie C sarà impegnativa, ma vogliamo competere con tutte le squadre, anche quelle più attrezzate”. Infine, un messaggio ai tifosi: “Mai come quest’anno abbiamo bisogno di voi. Riempite il palazzetto, ci sarà da divertirsi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author