15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Roberto Ruggiero

Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

Redazione 15 Agosto 2025
centered image

Comincia a prendere forma il roster della Vibrotek Volley Leporano, che affronterà la prossima Serie C maschile. La società del presidente Francesco Scarnera e del presidente onorario Antonio Di Giuseppe ha ufficializzato la conferma di Roberto Ruggiero, libero tarantino classe 2001 e capitano nella scorsa stagione.

Cresciuto nel settore giovanile della VTT Talsano Taranto, Ruggiero ha disputato tutti i campionati giovanili e ha avuto esperienze in Serie D e Serie C prima di approdare alla Vibrotek Volley, dove ha giocato in entrambe le categorie. La sua riconferma rappresenta un tassello di qualità per il gruppo che sarà guidato da coach Enrico Caputo.

“C’è tanto entusiasmo per questo nuovo progetto, sensazione che da un paio d’anni mi era mancata – ha dichiarato Ruggiero -. La nuova società trasmette passione per questo sport, che forse era venuta meno dopo la scomparsa del presidente Umberto Mongelli. Sono felice di ritrovare compagni e amici, e di giocare con persone che stimo molto”.

Sui propri obiettivi personali, il capitano è chiaro: “Voglio migliorare, dare il massimo in campo, aiutare i miei compagni e vincere quante più partite possibili”.

Analizzando il campionato, Ruggiero prevede un livello alto: “La prossima Serie C sarà impegnativa, ma vogliamo competere con tutte le squadre, anche quelle più attrezzate”. Infine, un messaggio ai tifosi: “Mai come quest’anno abbiamo bisogno di voi. Riempite il palazzetto, ci sarà da divertirsi”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Volley B1/F, Star Bisceglie: Scuderi e D’Addiego chiudono il mercato

15 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, Zero5 Castellana: confermati i tecnici Milano e D’Aprile

12 Agosto 2025 Redazione

Volley C/M: Disabato, Argentino e Lupo dicono sì alla Vibrotek

12 Agosto 2025 Redazione

Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: raduno il 27 agosto

12 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, la Star Bisceglie scommette su Giulia Colombo

12 Agosto 2025 Redazione

Volley C/F, Joy Volley: Federica Tassi resta in posto 2

11 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Lecce, Gabriel e Kouassi: “Bel debutto, ma possiamo migliorare”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

15 Agosto 2025 Redazione

Colobraro: terzo giorno di interventi per domare le fiamme

15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Vicoli Corti compie 20 anni: dal 19 al 24 agosto lo storico festival a Massafra

15 Agosto 2025 Redazione