Volley C/M, Vibrotek: arriva il centrale Giuseppe Notaristefano

Ancora un innesto per la Vibrotek Volley, che si prepara ad affrontare il campionato di Serie C con rinnovato entusiasmo. Il club del presidente Francesco Scarnera ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Notaristefano, centrale classe 2006 originario di Acquaviva delle Fonti, proveniente da La Cremerie Mottola, società con cui ha mosso i primi passi tre stagioni fa, sempre in Serie C.
Il giovane atleta ha espresso grande soddisfazione per il nuovo percorso intrapreso: “La trattativa è stata fluida: mi hanno subito delineato il progetto che mi è piaciuto molto, anche perché a lungo termine. Non conosco coach Caputo, ma posso già confermare che qui tutti fanno pallavolo con cuore e passione”, ha dichiarato Notaristefano.
Il centrale ha poi chiarito la sua visione in vista della nuova stagione: “I miei obiettivi sono quelli del gruppo. Credo che con impegno si potrà ambire a un posizionamento nei play-off”.
Sul campionato, il giocatore ha mostrato grande determinazione: “Non conosco bene le prossime avversarie, ma sicuramente in questa Serie C si può vincere e perdere con tutti”.
Consapevole dei margini di miglioramento, Notaristefano ha aggiunto: “Devo equilibrare il mio carattere; me la cavo in attacco ma devo crescere in fase difensiva”.
Infine, un messaggio rivolto al territorio e ai tifosi: “Spero nella partecipazione del pubblico, perché devono rappresentare il nostro settimo uomo in campo”.
potrebbe interessarti anche
Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie
Volley A2/M, Prisma Taranto: parte nuova stagione, raduno e visite mediche
Volley C/F, energia e determinazione sotto rete: Calzolaio firma con la JV
Volley C/F, JV Gioia del Colle: Ivana Cazzetta rinforza la seconda linea
Volley, Psa Matera iscritta ai tornei maschili e femminili
Volley, l’Italia U21 femminile del barese Nino Gagliardi è oro mondiale