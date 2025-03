Volley C/M, una Frascolla Taranto ridotta all’osso cede a Turi

Partenza in salita per la Frascolla Taranto, che cede i primi due set contro la Revolution Turi, con un pesante 15-25 nel primo parziale. La reazione dei tarantini arriva nel terzo set, vinto con determinazione, ma nel quarto, nonostante un buon inizio, la squadra di coach Stefano Pirola non riesce a sfruttare l’infortunio di un avversario e si arrende sul 15-25.

Sabato prossimo la Frascolla sarà impegnata in una trasferta fondamentale per la lotta salvezza sul campo del Castellana, un match chiave per la griglia playout.

Le parole di coach Pirola

L’approccio alla gara: “Il primo set è sempre il nostro punto debole, non riusciamo mai a partire con la giusta intensità. Turi era decisamente più forte e non abbiamo saputo sfruttare le loro caratteristiche a nostro vantaggio. Sono soddisfatto del terzo set, complice anche un loro calo, ma nel quarto non abbiamo approfittato del loro infortunio e abbiamo mollato troppo presto”.

Sugli avversari: “La Revolution Turi ha dimostrato di essere una squadra molto organizzata. Avremmo dovuto giocare con più aggressività e tecnica, cosa che ci è mancata”.

Sulla squadra: “Nonostante la sconfitta, salvo la prestazione generale perché eravamo ridotti all’osso tra influenze e infortuni. Eravamo solo in sei contati”.

Sul calendario: “Ora ci aspetta una sfida importantissima a Castellana, dove dobbiamo fare punti. Poi ospiteremo Fasano, un match da giocare fino all’ultimo pallone. Mancano cinque partite alla fine della regular season e ogni vittoria potrebbe essere decisiva per il morale e per la classifica.”

FRASCOLLA TARANTO-REVOLUTION TURI 1-3 (15-25, 18-25, 25-23, 15-25)

FRASCOLLA TARANTO: Lia, Simeone, Tarallo, Disabato, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Catapano, Scorrano, Piazzolla, Patti. Coach: Pirola.

REVOLUTION TURI: Matheus, Chimenti, Cassano, Dammacco, Scio (K), Furio, Mingolla, Pagliarulo, Mancino G., Girolamo, Mancino S., Campana. Coach: Difino.

