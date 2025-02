Volley C/M, Turi torna al successo: netto 3-0 nel derby

Dopo quattro turni senza vittorie, l’Arrè Formaggi Turi ritrova il successo con un convincente 3-0 nel derby contro la giovane formazione della Materdomini Castellana. Un’affermazione netta per i ragazzi di mister Difino, che hanno dominato l’incontro, fatta eccezione per il secondo set, in cui gli ospiti hanno provato a rimanere in partita fino alle battute finali.

Il match si è aperto con un primo set senza storia: i padroni di casa hanno preso subito il largo (6-2) con Scio protagonista, ampliando il vantaggio fino al 14-5 con Matheus. La Mater ha faticato a trovare soluzioni efficaci e il parziale si è chiuso sul 25-10 con l’attacco vincente di Scio.

Più equilibrato il secondo set, con gli ospiti che hanno tentato la fuga iniziale (3-6). Turi ha però reagito prontamente con un break di 6-0, riportandosi avanti con un muro di Matheus (9-6). La Mater ha impattato sul 15-15, ma nel finale i biancoazzurri hanno piazzato il colpo decisivo con Girolamo (22-20) e Matheus, che ha siglato il 25-22.

Nel terzo set, l’Arrè Formaggi ha ripreso il controllo fin dai primi scambi (7-2 con pipe di Scio) e ha chiuso rapidamente i conti sul 25-9 con il punto decisivo di S. Mancino, entrato nel finale.

Grazie a questa vittoria, la squadra turese sale a 22 punti in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. Il campionato si fermerà nel prossimo weekend per la 47ª Assemblea Nazionale della FIPAV a Rimini. Il ritorno in campo è fissato per domenica 2 marzo, con l’Arrè Formaggi atteso dalla trasferta contro la Pallavolo Fasano.

Classifica Girone B: Casarano 37 punti; Polignano* 29; Squinzano 25; Tricase 23; Turi* 22; Galatina 21; Mottola 20; Fasano 16; Materdomini Castellana* e Taranto 7; Ruffano 3. (*) turno di riposo osservato.

