Volley C/M, Turi: obiettivo vittoria nel derby con Materdomini

Dopo aver osservato un turno di riposo, il Turi è pronto a tornare sul parquet con un solo obiettivo: conquistare punti per rilanciare la propria corsa in classifica. La squadra di Scio, ferma al sesto posto con 19 punti ma con una gara in meno, vuole invertire la tendenza e accorciare le distanze dalle posizioni di vertice.

Sabato 16 febbraio, alle 18:30, al Palazzetto di via Cisterna andrà in scena il derby del Sud-Est barese contro la Materdomini Castellana, formazione giovane ma combattiva, attualmente impegnata nella lotta per la salvezza. All’andata, i biancoazzurri si imposero per 3-1 nella Città delle Grotte, ma il match si preannuncia tutt’altro che scontato.

Dopo un mese lontano dal proprio pubblico, il Turi cercherà di sfruttare il fattore campo per ritrovare il successo e dare nuovo slancio alla sua stagione.

