Volley C/M, Turi: non si interrompe la striscia negativa

Non si interrompe la striscia negativa dell’Arrè Formaggi, che manca il successo per la quinta gara consecutiva – quattro in campionato e una in Coppa – e inizia il girone di ritorno con un solo punto conquistato sul campo dello Showy Boys Galatina. Un bottino magro che costa ai biancoazzurri il terzo posto in classifica, facendoli scivolare fino alla sesta posizione in un campionato sempre più complicato.

Ora, il mese di febbraio offrirà a mister Difino e ai suoi ragazzi l’opportunità di lavorare sui punti critici emersi in queste ultime sfide, sfruttando la pausa per ritrovare brillantezza e incisività.

Nella sua prima stagionale sulla panchina dell’Arrè Formaggi, mister Difino schiera inizialmente Mingolla in regia con il rientrante Matheus in posto due, Scio e Girolamo in banda, Furio e G. Mancino al centro, Dammacco libero. Prima del fischio d’inizio, viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Simonetta Avalle, figura storica del volley nazionale.

Il primo set è tutto a favore dello Showy Boys Galatina, che parte forte (6-2) e tiene saldamente il controllo fino al 25-14. L’Arrè Formaggi reagisce nel secondo parziale, trovando continuità in attacco con Matheus e dominando con un netto 11-25.

Nel terzo set la gara si fa più equilibrata, con continui break e controbreak. Ma è Galatina a essere più cinica nei momenti chiave, chiudendo sul 25-21. Situazione speculare nel quarto parziale, ma questa volta è Turi a prendere il comando nel finale con un muro decisivo di Furio (20-24) e il pallonetto di Girolamo che sancisce il 21-25.

Si decide tutto al tie-break, dove Galatina parte forte (5-1) e approfitta delle imprecisioni degli ospiti. L’Arrè Formaggi prova a reagire, ma la poca incisività in attacco compromette la rimonta. I padroni di casa chiudono 15-11, lasciando ai biancoazzurri solo un punto e tanti interrogativi.

L’Arrè Formaggi osserverà un turno di riposo il prossimo weekend e tornerà in campo il 15 febbraio, quando ospiterà la Materdomini Castellana nel derby della terza giornata del girone di ritorno.

Classifica Girone B

Casarano 31 punti; Polignano 26; Squinzano, Tricase e Mottola 20; Turi 19; Galatina 15; Fasano 13; Materdomini Castellana* 7; Taranto 6; Ruffano 3. (*) Turno di riposo osservato.

