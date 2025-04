Volley C/M, Turi espugna Squinzano e blinda il terzo posto

Prova di forza dell’Arrè Formaggi Turi che, nella penultima giornata di regular season, si impone con autorità per 3-1 sul campo dello Squinzano e conquista aritmeticamente il terzo posto nel girone B. Una vittoria pesante, maturata al termine di una prestazione convincente sul piano tecnico e mentale, che consente agli uomini di coach Difino di salire a 39 punti, lasciando gli avversari diretti a quota 37 e costringendoli al turno di riposo nell’ultima giornata.

Coach Difino sceglie Mingolla in regia e Matheus opposto, Girolamo e Atene schiacciatori, Mancino e Cassano al centro, con Dammacco libero. Dopo un avvio equilibrato, Turi prende il largo nel primo set con l’ace di Atene che fissa il 20-25. Stesso copione nel secondo parziale, dominato dai biancoazzurri grazie a un break iniziale e chiuso ancora sul 20-25.

Nel terzo set arriva la reazione dello Squinzano, che approfitta di un calo degli ospiti per rientrare in partita, imponendosi 25-22. Ma nel quarto set il Turi torna a macinare gioco e non lascia scampo: break immediato, allungo deciso e chiusura per 14-25, che vale il successo e la certezza del podio in classifica.

Il campionato osserverà ora la sosta per le Final Four di Coppa Puglia. L’ultima giornata si giocherà sabato 26 aprile, con il Turi che ospiterà il Tricase.

Classifica girone B: Casarano* 53, Polignano* 42, Turi 39*, Squinzano 37, Galatina* e Mottola* 29, Tricase* 28, Fasano* 25, Materdomini Castellana* 16, Ruffano* e Taranto* 7. (*) ha già osservato il turno di riposo.

