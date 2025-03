Volley C/M, Turi cala il poker di vittorie e consolida il terzo posto

L’Arrè Formaggi Turi centra la quarta vittoria consecutiva imponendosi sul campo del Volley Club Taranto, in cerca di punti preziosi per migliorare la posizione in chiave play-out.

Coach Difino schiera inizialmente Mingolla in regia, Matheus opposto, Scio e Girolamo schiacciatori, Furio e G. Mancino centrali e Dammacco libero. Per i padroni di casa, mister Pirola risponde con Simeone-D’Amicis sulla diagonale, Disabato e Tarallo in banda, Gasbarro e Scorrano centrali e Susco libero.

Nei primi due set il Turi domina: parte forte con i muri di Furio e la pipe di Scio (1-7), allunga grazie a Matheus e chiude 15-25. Nel secondo parziale, nonostante un Taranto più combattivo, i biancoazzurri mantengono il controllo, chiudendo con il muro di Mancino per il 18-25.

Il terzo set è combattuto: Taranto parte meglio (5-2), il Turi recupera (8-8), ma un errore in attacco degli ospiti e il muro di Gasbarro valgono il 25-23 per i padroni di casa.

Nella quarta frazione il Turi riprende in mano il gioco, nonostante l’infortunio al tallone di capitan Scio. Con i muri di Furio e i colpi di Matheus, gli ospiti chiudono 15-25, portando a casa il successo.

Il Turi si conferma terza forza del girone B con 31 punti, a +3 su Squinzano e +5 su Galatina e Tricase. Sabato 22 marzo alle 18:30, al Palazzetto di via Cisterna, arriverà il Volley Polignano per un derby ad alta tensione con tanti ex in campo.

Classifica Girone B

Casarano 46 punti; Polignano* 36; Turi* 31; Squinzano 28; Galatina e Tricase 26; Mottola 23; Fasano* 16; Materdomini Castellana* 12; Taranto* 7; Ruffano* 4. (*) turno di riposo osservato

