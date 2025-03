Volley C/M, passo indietro Frascolla Taranto: ko netto con Galatina

Un netto passo indietro per la Frascolla Taranto, che cade in casa contro la Show Boys Galatina con un secco 0-3. Dopo l’ottima prova di Squinzano, i ragazzi di coach Stefano Pirola non riescono a ripetersi, soffrendo soprattutto nel terzo set (16-25). Nei primi due parziali i tarantini hanno provato a reagire, ma senza mai riuscire a prendere il controllo del match.

Il commento di coach Pirola

“Abbiamo iniziato male i primi due set ma almeno ce li siamo giocati. Nel terzo, invece, abbiamo mollato completamente. La giovane età della squadra si fa sentire, e quando bisogna sempre rincorrere diventa tutto più complicato. Inoltre, avevamo alcuni giocatori acciaccati”.

Il valore dell’avversario

Il Galatina si è confermato squadra esperta e solida: “Hanno saputo aspettare e gestire il match, ma gli abbiamo anche dato una grossa mano noi” ha ammesso Pirola.

Necessaria una reazione

Dopo questa prestazione, il tecnico chiede una risposta immediata: “Dobbiamo lavorare molto sull’atteggiamento e sulla capacità di reagire dopo un errore. Dopo la bella prova contro Squinzano, non mi aspettavo una partita del genere”.

Frascolla Taranto-Show Boys Galatina 0-3 (23-25, 17-25, 16-25)

Frascolla Taranto: Lia, Simeone, Tarallo, Disabato, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Catapano, Scorrano, Piazzolla, Salvatore, Patti. Coach: Pirola S.

Show Boys Galatina: Vinci, Tafuro, Preste, Calò, Grande, Chezzi, Verri, Felline, Stifani, Olimpio, Percoco (K), Dicensi. Coach: Caiulo V.

