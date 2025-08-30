Volley C/M, nuovo libero per la Vibrotek: ecco Luca Susco

Continua la campagna di rafforzamento della Vibrotek Volley, che ha ufficializzato l’arrivo di Luca Susco, libero tarantino classe 2003, proveniente dalla Frascolla Taranto (Serie C).

Cresciuto nel settore giovanile della Materdomini Castellana, Susco ha maturato esperienze in Serie B con la Joy Volley e con la Volley Club Grottaglie, prima di vestire la maglia della Frascolla nella scorsa stagione.

Il nuovo acquisto ha spiegato le ragioni della sua scelta: “La società mi ha illustrato il progetto e mi sono fidato decidendo di sposarlo”. Sulle motivazioni personali, Susco ha aggiunto: “Voglio dare il massimo per aiutare il gruppo. Affronteremo tante squadre ostiche, ma l’obiettivo è disputare un campionato di buon livello”.

Il libero tarantino ha poi commentato la difficoltà del torneo: “Negli anni ho capito quanto sia alto il livello della Serie C. Ci sono tante squadre attrezzate, perciò dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di dare sempre tutto”.

Tra le qualità che lo contraddistinguono, Susco sottolinea: “Amo difendere e vivere lo spogliatoio. Anche questo aspetto mi ha spinto a firmare per la Vibrotek”.

Infine, un messaggio rivolto all’ambiente: “Spero che la gente venga a vederci. Vogliamo regalare soddisfazioni sia ai tifosi che al nostro presidente”.

Guardando già alla prossima stagione, il nuovo libero ha rimarcato l’importanza del gruppo: “Oltre ai compagni della Frascolla conosco già altri atleti della Vibrotek. Sono contento di giocarci insieme: ci sarà più voglia di allenarci e ci troveremo bene anche fuori dal campo”.

