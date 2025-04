Volley C/M, Frascolla Taranto verso i play out: D’Amicis torna al 100%

Con una sola gara ancora da disputare prima della conclusione della regular season di Serie C maschile, la Frascolla Taranto è già proiettata verso i play out. Prima però, il team ionico dovrà affrontare il Polignano, in una sfida che sarà rinviata. A presentare l’ultimo appuntamento è uno dei giocatori più esperti della formazione tarantina, Mattia D’Amicis.

«Il mio non è stato un vero infortunio, piuttosto un sovraccarico. Ora sono completamente ristabilito e pronto per le sfide decisive», ha spiegato D’Amicis.

Parlando della lunga pausa, il centrale ha aggiunto: «Stiamo approfittando di questo periodo per recuperare energie in vista dei play out, dove daremo il massimo per salvare la barca».

Sul prossimo avversario, D’Amicis non ha dubbi: «Il Polignano è una squadra ostica, in piena corsa per il terzo posto. Per noi sarà un ottimo banco di prova in vista degli spareggi».

Il giocatore ha poi analizzato le difficoltà vissute negli ultimi mesi: «Le assenze dei due centrali hanno pesato molto. Avevamo trovato un buon equilibrio, ma queste defezioni ci hanno complicato la stagione».

Guardando ai play out, D’Amicis si mostra fiducioso: «Potremmo incontrare il Palo del Colle o il Potenza. Se riusciremo a esprimere il nostro gioco e magari recuperare un centrale, possiamo davvero giocarcela. Sarà fondamentale arrivare agli spareggi nella miglior condizione possibile», ha concluso.

