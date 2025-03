Volley C/M, Frascolla Taranto: sosta utile per ripartire

Nonostante la pausa, in casa Frascolla Taranto si pensa già al delicato impegno casalingo contro Turi. A fare il punto della situazione è il libero Luca Susco, classe 2003, ad analizzare il momento della squadra dopo la sconfitta contro Galatina: “Non è stata la prestazione che ci aspettavamo. Dopo aver sfiorato l’impresa sul difficile campo di Squinzano, perdere così non era nei piani”.

La sosta, tra vantaggi e rischi

Secondo Susco, la pausa può essere un’arma a doppio taglio: “Può servire per metabolizzare meglio il ko di sabato, ma allo stesso tempo sarebbe stato utile giocare subito per non perdere il ritmo partita”.

Testa a Turi: servirà serenità

Il focus ora è sulla sfida casalinga contro Turi, in programma tra due settimane: “Affronteremo una squadra forte e dovremo giocare con tranquillità, senza pressioni. La serenità sarà fondamentale”.

Il campionato e l’addio di Vacca

Guardando alla stagione, Susco riconosce che la squadra avrebbe potuto raccogliere di più: “Potevamo avere qualche punto in più, avremmo dovuto fare di più. L’addio di Vacca, a dicembre, ha modificato gli equilibri, che comunque stiamo ritrovando. Contro Galatina, però, non lo abbiamo dimostrato”.

