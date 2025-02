Volley C/M, Frascolla Taranto sfida Tricase: Gasbarro suona la carica

Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, la Frascolla Taranto torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare Tricase nella seconda giornata di ritorno. Una partita importante per i tarantini, attualmente decimi in classifica, che vogliono riscattare un girone d’andata caratterizzato da troppi alti e bassi.

A motivare la squadra ci pensa il capitano Andrea Gasbarro: “Abbiamo perso punti contro squadre alla nostra portata, ma ora vogliamo cambiare rotta e raccogliere più risultati positivi”.

La preparazione e le insidie della gara

La settimana di allenamenti sta procedendo con grande intensità. “Stiamo lavorando su molti aspetti tecnici per farci trovare pronti”, spiega Gasbarro. L’avversario, però, non è da sottovalutare: “Il Tricase è la quarta forza del campionato, ha giocatori esperti e all’andata aveva diversi infortunati che ora sono rientrati. È una squadra completa, fisica e ben organizzata”.

Obiettivo risalire la classifica

Il capitano non nasconde le difficoltà della stagione: “Le prime cinque squadre del girone sono di livello superiore, ma con le altre possiamo giocarcela alla pari. Vogliamo a tutti i costi risollevare la classifica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author