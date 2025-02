Volley C/M, Frascolla Taranto: segnali di crescita nonostante il ko

Nonostante la sconfitta, la Frascolla Taranto ha mostrato segnali di crescita nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C di volley maschile. Sul campo del Mottola, i ragazzi di coach Domenico Salvatore sono partiti forte, aggiudicandosi il primo set per 23-25. Tuttavia, i padroni di casa, non senza fatica, sono riusciti a ribaltare l’incontro vincendo i successivi tre parziali per 25-20, 25-23 e 25-22.

“Rispetto al passato, le cose sono andate molto meglio – ha commentato l’allenatore Domenico Salvatore -. Purtroppo, ci manca ancora la freddezza nei momenti decisivi: spesso i ragazzi si lasciano trascinare dall’entusiasmo”.

Sul piano psicologico, il tecnico sottolinea l’importanza di lavorare sull’approccio mentale della squadra: “È un compito difficile, ma necessario”.

Un’occasione persa, secondo Salvatore, anche considerando le difficoltà del Mottola: “Erano privi del palleggiatore titolare e hanno cambiato l’opposto e la banda durante la gara. Dovevamo approfittarne, ma ci è mancata la giusta cattiveria”.

Guardando alla classifica, la Frascolla punta ora a consolidare le due vittorie ottenute all’andata e a raccogliere punti preziosi: “Sabato prossimo affronteremo il Tricase. Se giochiamo come contro il Mottola, possiamo ottenere un buon risultato”.

La Cremeria Mottola – Frascolla Taranto 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-22)

La Cremeria Mottola: Musci, Ciccone, Lenti, Russo, Mastillone, La Chiesa, Lippolis, Citarella, Carbotti, Ostento, Montemurro (K), Notaristefano, Conte. Coach: Lella.

Frascolla Taranto: Gasbarro (K), D’Amicis, Catapano, Susco, Disabato, Simeone, Tarallo, Giannoccaro, Scorrano, Galasso. Coach: Pirola-Salvatore.

