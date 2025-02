Volley C/M, Frascolla Taranto: obiettivo continuità con Galatina

Dopo la convincente vittoria contro Squinzano, in casa Frascolla Taranto si sfrutta la sosta per perfezionare ulteriormente i meccanismi di gioco in vista della sfida interna di sabato pomeriggio contro il Galatina. La squadra, guidata dalla classe 2005 Nunzio Disabato, sta affinando la preparazione con allenamenti mirati e test amichevoli.

Preparazione intensa

“In questi giorni ci siamo allenati con grande intensità, disputando anche un’amichevole con il Mottola per mantenere il ritmo partita e restare in forma in modo diverso”, spiega Disabato.

Squadra in crescita

L’ambiente è carico di entusiasmo, anche grazie alle amichevoli infrasettimanali che contribuiscono a mantenere alta la concentrazione. “Ora c’è molto più entusiasmo. Inoltre, all’interno del gruppo esiste una sana competizione che ci sta aiutando a trovare la quadra”, aggiunge il giovane atleta.

L’ostacolo Galatina

Il prossimo avversario, il Galatina, è una squadra ben organizzata con un sestetto di qualità. “All’andata giocammo un’ottima partita, ma fummo sfortunati. Sabato vogliamo prenderci punti importanti”, sottolinea Disabato.

Un campionato impegnativo

L’esperienza maturata in un altro girone aiuta a comprendere le difficoltà di questo torneo. “Il livello è molto alto. Avendo giocato con l’Altamura nell’altro girone, posso dire che questo è diverso. Le trasferte sono particolarmente insidiose, i campi sono caldi e le squadre molto attrezzate”, analizza Disabato.

Obiettivo salvezza

La priorità resta la permanenza in categoria, con la speranza di migliorare la posizione in vista dei play-out. “Il nostro obiettivo è la salvezza. Vogliamo giocare con entusiasmo e raccogliere punti per affrontare gli spareggi nella migliore posizione possibile. I play-out sono un campionato a sé, ma vogliamo salvarci per disputare il prossimo anno una stagione diversa”, conclude il giocatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author