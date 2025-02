Volley C/M, Frascolla Taranto: fiducia dopo Squinzano

Dopo l’ottima prova sul campo della capolista Squinzano, la Frascolla Taranto si concede una pausa prima di tornare in campo contro il Galatina. A fare il punto della situazione è il giovane palleggiatore Lorenzo Simeone, classe 2005.

Un punto pesante

“La gara di Squinzano ci ha dato un punto importante, sia a livello mentale che di classifica. Abbiamo affrontato un avversario organizzato, su un campo difficile e con una grande tifoseria contro. Paradossalmente, avere il pubblico avverso ci ha dato ancora più carica”, ha dichiarato Simeone.

L’importanza della sosta

“Siamo felici per il punto conquistato, ma non possiamo perdere di vista l’obiettivo: la salvezza. Vogliamo chiudere il campionato nella miglior posizione possibile per evitare un avversario ostico nei play-out. Forse sarebbe stato meglio continuare a giocare per mantenere il ritmo, ma la pausa ci permetterà di recuperare energie e qualche infortunato”, ha spiegato il palleggiatore.

Sfida al Galatina

La prossima gara vedrà la Frascolla impegnata in casa contro il Galatina, squadra già affrontata all’andata con una sconfitta per 0-3 ma con set combattuti. “Ce la giocammo e possiamo farlo di nuovo. Se ripetiamo la prestazione di Squinzano, possiamo conquistare punti importanti”, ha aggiunto Simeone.

Crescita e consapevolezza

“Dopo la sosta natalizia abbiamo capito meglio il nostro potenziale. Siamo giovani e sappiamo che basta poco per esaltarci o demoralizzarci. Dovremo giocare sempre con passione e rabbia”, ha concluso il giocatore, fiducioso in una seconda parte di stagione da protagonisti.

