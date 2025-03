Volley C/M, Frascolla Taranto: D’Amicis “Con Castellana solo la vittoria”

Archiviata la sconfitta con la Revolution Turi, la Frascolla Taranto guarda alla sfida salvezza con il Castellana. Un match che per Mattia D’Amicis, miglior opposto del girone (dato confermato da FIPAV Magazine), non ammette alternative: «Vogliamo raggiungere la salvezza e posso dire che in questi mesi la squadra, seppur giovane, è cresciuta tanto. Ci sono tanti rimpianti avremmo potuto conquistare qualche punto in più».

Sul momento della squadra

«Con Turi potevamo fare meglio nell’ultimo set, anche se affrontavamo una formazione di alta classifica. Contro il Castellana deve esistere solo la parola vittoria».

L’avversario

«Il Castellana è una squadra giovane e molto insidiosa in casa. Sulla carta è alla nostra portata: all’andata abbiamo già dimostrato di poterli battere».

Rush finale

«Stiamo bene fisicamente e il calendario ci offre partite che potrebbero risollevare il morale. Con determinazione possiamo ottenere punti preziosi e un buon piazzamento per affrontare al meglio i play out».

