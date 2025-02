Volley C/M, Frascolla Taranto cresce e ora sfida un’altra big

La Frascolla Taranto continua il suo percorso di crescita, mostrando a tratti un’ottima pallavolo, come accaduto sabato pomeriggio contro il forte Tricase. Ora, un’altra sfida impegnativa attende la formazione tarantina: domenica sarà ospite dello Squinzano, una delle big della Serie C.

Il tecnico Stefano Pirola analizza il momento della squadra: “L’obiettivo principale è la crescita tattica, tecnica e fisica dei ragazzi, e da questo punto di vista vedo miglioramenti. L’altro obiettivo è la salvezza e i play-out, ma al momento sembra lontano. Esprimiamo un buon gioco, ma solo a tratti: manca lucidità nei momenti decisivi dei set”.

Preparazione intensa e un test a Mesagne

La settimana di allenamenti è stata intensa, con un test contro una squadra di livello superiore a Mesagne, utile per affrontare al meglio lo Squinzano. “I ragazzi lavorano sempre con impegno. Abbiamo voluto testare la squadra fuori casa contro un avversario forte per prepararci nel modo migliore”, spiega Pirola.

Squinzano: avversario temibile

L’allenatore mette in guardia sulle insidie della prossima sfida: “Affronteremo una squadra agguerrita, che punta in alto. Inoltre, in rosa hanno tre ex Frascolla che vorranno mettersi in mostra”.

Un campionato competitivo

Pirola commenta anche il livello della Serie C: “Non ci sono squadre materasso, il nostro girone è più duro rispetto all’altro. Casarano e Polignano si giocheranno il primato. Noi dobbiamo puntare a scalare la classifica per affrontare ai play-out un avversario più abbordabile dell’altro raggruppamento”.

La Frascolla è chiamata a una prova di maturità: contro lo Squinzano servirà massima concentrazione per dimostrare di poter competere con le migliori.

