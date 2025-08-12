Volley C/M: Disabato, Argentino e Lupo dicono sì alla Vibrotek

La Vibrotek Volley del presidente Francesco Scarnera prosegue nella costruzione della squadra per il prossimo campionato di Serie C, puntando su un mix di giovani talenti e giocatori di esperienza.

Si tratta della banda barese Nunzio Disabato, classe 2005, di proprietà dell’Altamura e reduce dalla stagione alla Frascolla Taranto, con cui ha centrato la salvezza ai playout. Cresciuto nella Materdomini Castellana, ha collezionato presenze in Serie B con la Joy Volley Gioia del Colle. «Sono felice di far parte di questo progetto – ha detto –. L’obiettivo è dare il massimo e cercare un posto nei playoff».

A Leporano anche l’esperto palleggiatore Alessandro Argentino, classe 1989, reduce dall’annata di Matera in Serie C. Tarantino di nascita, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto indossare le maglie di Torricella, Prisma, Maniva, San Giorgio e soprattutto Grottaglie, oltre a una precedente esperienza proprio con la Vibrotek. «Con coach Caputo ho un rapporto che dura da quando avevo sei anni – ha spiegato –. Il progetto è ambizioso e vogliamo puntare in alto».

Il club ha annunciato il ritorno del giovane palleggiatore tarantino Lorenzo Lupo, classe 2010, cresciuto nell’Ideal Talsano e già protagonista in più categorie con la maglia della Vibrotek. Nella scorsa stagione ha giocato in U19 e Serie D con la prima squadra, rinforzando anche l’U15 della Materdomini, con cui ha vinto il titolo territoriale e raggiunto gli ottavi di finale nazionali. «Sono grato per la riconferma – ha dichiarato – e pronto a crescere in questa nuova categoria».

Con questi innesti, la Vibrotek Volley rafforza la rosa a disposizione di coach Caputo in vista di una stagione che si preannuncia competitiva.

