Volley C/M, cuore Frascolla Taranto: punto prezioso a Squinzano

Prova di carattere dei giovani della Frascolla Taranto, che hanno conquistato un punto prezioso sul campo dello Squinzano, una delle squadre di vertice della Serie C.

Il match si è aperto nel migliore dei modi per i ragazzi allenati da Stefano Pirola e Salvatore, vittoriosi nel primo set. La reazione dei padroni di casa, però, non si è fatta attendere: Squinzano ha ribaltato la situazione portandosi sul 2-1. Ma la Frascolla non ha mollato e con un ottimo quarto set ha ristabilito la parità. La sfida si è decisa al tie-break, lo Squinzano ha avuto la meglio per un soffio (18-16).

Al termine dell’incontro, coach Stefano Pirola ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi: “I cinque set sono stati giocati davvero bene. Abbiamo espresso una buona pallavolo lottando su ogni pallone. Forse sarebbe servita un po’ più di cattiveria e lucidità nei momenti decisivi, ma non vedo aspetti negativi”.

OTTICA FIORENTINA SQUINZANO-FRASCOLLA TARANTO 3-2

(21-25, 25-21, 28-26, 20-25, 18-16)

Squinzano: Duggento, Ciaccia, Vannicola, Maiorano, Carrozzini, Cagnazzo, Rizzo, Sciurti, Matteo.

Frascolla Taranto: Simeone, Salvatore, Gasbarro (K), Patti, Scorrano, D’Amicis, Susco, Giannoccaro, Disabato, Tarallo, Catapano. Allenatori: Pirola – Salvatore.

