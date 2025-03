Volley C/F, Windor Rainbow Crispiano: vittoria al cardiopalma

Successo sofferto, ma fondamentale per la Windor Rainbow Crispiano, che nella sfida di domenica pomeriggio ha avuto la meglio su un ostico Cuore di Mamma Cutrofiano con il punteggio di 3-1. Un match dai due volti per le padrone di casa, costrette a recuperare sette punti nel primo set, ma capaci poi di gestire al meglio le fasi decisive dell’incontro.

Dopo un primo parziale vinto in rimonta 25-23, le blueorange hanno imposto il loro gioco nel secondo set, chiuso con un netto 25-19. La reazione delle ospiti è arrivata nel terzo, conquistato per 22-25, ma nel quarto Crispiano ha alzato il ritmo e ha chiuso la pratica senza particolari difficoltà con un 25-16.

Coach Contento: “Abbiamo gestito la gara in modo altalenante”

Nonostante la vittoria, il tecnico Enzo Contento ha sottolineato alcuni aspetti su cui lavorare: “La partita è stata gestita in modo altalenante: nel primo set siamo partiti sottotono, nel secondo invece abbiamo giocato con più scioltezza. Nel terzo abbiamo avuto un calo mentale e siamo stati un po’ ingenui nel permettere loro di rientrare in partita. La chiave della svolta sono stati i cambi in difesa”.

L’analisi del match: “Ci aspettavamo questa partita”

Il coach ha poi spiegato di aver preparato la squadra proprio per una sfida così combattuta: “Sapevamo che Cutrofiano avrebbe giocato con leggerezza e senza nulla da perdere. Le squadre giovani si esprimono con più libertà e mettono in difficoltà chiunque. Era una partita da affrontare con la giusta mentalità”.

Successo importante, ma senza guardare la classifica

Pur essendo un successo fondamentale per il morale, Contento invita le sue ragazze a mantenere alta la concentrazione: “Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, soprattutto sulla freschezza mentale nei momenti chiave del match. Questa vittoria ci dà fiducia, ma non dobbiamo pensare alla classifica. L’importante è continuare a crescere”.

WINDOR RAINBOW CRISPIANO – CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 25-16)

Windor Rainbow Crispiano: D’Andria (K), Pindinello, Cardone, Gallo, Liuzzi, Faillace Iris, Faillace Ilari, Raimondi M., Raimondi G., Simonetti. All. Contento.

Cuore di Mamma Cutrofiano: Nicora, Florio, Raffa, Romeo, Monaco, Ciotti, Magri, Ponzetta, Gaudio, Atamah, Macaluso, Saccomanno, Ciarciaglini, De Giuseppe.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author