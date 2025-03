Volley C/F, Windor Rainbow Crispiano: sfida cruciale a Maglie

Dopo una settimana di intensa preparazione, la Windor Rainbow Crispiano è pronta a tornare in campo per affrontare il Maglie nella sfida di sabato 9 marzo alle 18:30. Un match fondamentale per la classifica e per le ambizioni della squadra, come sottolinea l’esperta centrale Adriana Cardone: “Abbiamo lavorato bene e siamo concentrate su una partita molto importante per il nostro campionato. Vincere ci permetterebbe di restare nella parte alta della classifica”.

Maglie, un avversario solido e organizzato

L’analisi dell’avversario conferma le difficoltà della sfida: “Maglie è una squadra competitiva, con un buon sistema di gioco e una difesa ben organizzata. Sanno sfruttare al meglio le occasioni e dovremo mantenere alta l’intensità per tutta la partita, giocando con intelligenza”.

Obiettivo salvezza, con i playoff come sogno

Pur essendo in corsa per la parte alta della classifica, la centrale classe 1993 mantiene i piedi per terra “Abbiamo affrontato diverse difficoltà durante la stagione, quindi il primo obiettivo resta la salvezza. Se poi arriveranno i playoff, li accoglieremo con entusiasmo”.

Un campionato equilibrato

La Serie C di quest’anno si sta rivelando molto combattuta, con squadre giovani e partite sempre aperte: “Il livello è molto equilibrato. Noi siamo tra le formazioni più esperte, ma ogni gara è impegnativa e va affrontata con la massima concentrazione”.

Appuntamento quindi sabato alle 18:30, per una sfida che potrebbe indirizzare il cammino stagionale della Windor Rainbow Crispiano.

