Volley C/F, Windor Rainbow Crispiano: colpo a Maglie

Successo prezioso e pesantissimo per la Windor Rainbow Crispiano, che nel pomeriggio di sabato 8 marzo ha espugnato il campo della New Volley Maglie con un netto 3-0 (24-26, 19-25, 20-25). Una partita intensa, giocata davanti a un pubblico caloroso: la squadra crispianese ha saputo mantenere la giusta freddezza nei momenti chiave del match portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Nonostante qualche errore da ambo le parti, le ragazze di coach Enzo Contento hanno mostrato carattere e determinazione, conquistando il primo set ai vantaggi e chiudendo con maggiore sicurezza i successivi due parziali.

“E’ stata una partita combattuta, caratterizzata da alcuni errori, ma le ragazze hanno risposto molto bene, anche nei cambi di ruolo nei momenti cruciali – ha dichiarato coach Contento a fine gara -. Di positivo ci sono sicuramente i tre punti conquistati: rispetto al girone d’andata, a parità di gare disputate, ne abbiamo uno in più. Le ragazze stanno lavorando bene e questo ci dà fiducia”.

L’avversario e la classifica

Maglie si è confermata una squadra insidiosa, soprattutto tra le mura amiche, grazie a una buona ricezione e un gioco che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Tuttavia, la Windor Rainbow Crispiano ha saputo imporsi con autorevolezza, evitando di farsi sorprendere. “Non guardiamo la classifica, il nostro obiettivo è continuare a crescere e migliorare”, ha aggiunto il tecnico.

Prossimo impegno

Domenica alle 18:30 la squadra tornerà in campo tra le mura amiche per sfidare Cutrofiano, in un match che si preannuncia altrettanto importante per proseguire il cammino positivo.

