Volley C/F, Windor Rainbow Crispiano: Aloia “Puntiamo ai playoff”

Settimana intensa, ma all’insegna del buon umore per la Windor Rainbow Crispiano, che domenica affronterà il Cuore di Mamma Cutrofiano in una gara da affrontare con attenzione. “Il gruppo sta bene ed è pronto per i vari cambi – spiega il dirigente Francesco Aloia -. Le ragazze si divertono, ma lavorano con grande serietà. Sono compatte e l’obiettivo resta conquistare i playoff”.

L’avversario: Cuore di Mamma Cutrofiano

Nonostante la posizione in classifica, la squadra leccese non va sottovalutata. “Le formazioni leccesi sono sempre ostiche e difendono molto bene. Affronteremo una squadra giovane, ma ben selezionata e con ottime qualità”, sottolinea Aloia.

Il livello del campionato

Secondo il dirigente, le prime tre squadre in classifica sono le più attrezzate, ma la competizione è equilibrata. “Le altre squadre sono molto competitive e i risultati possono sempre sorprendere”.

La classifica e i rimpianti

La Windor Rainbow Crispiano ha lasciato qualche punto per strada. “C’è un po’ di rammarico per le sfide con Oria e New Volley, ma possiamo giocarci ogni partita fino alla fine. Nelle ultime quattro giornate sfideremo tutte le formazioni di vertice e siamo pronti a dare battaglia. Già all’andata contro Brindisi perdemmo 3-2 e per loro non fu affatto semplice”, conclude Aloia.

