Volley C/F, Windor Crispiano: Scarafile, “Concentrati sul Maglie”

Dopo il successo contro la Next Gen Calimera, la Windor Crispiano è già al lavoro in vista della sfida di sabato in casa del Maglie. A fare il punto è il vice allenatore Pasquale Scarafile, soddisfatto della prestazione nell’ultima gara:

La squadra: “Domenica ho visto un gruppo molto ordinato e concentrato, nonostante qualche problema di formazione”.

La settimana: “Ci alleneremo con lo spirito giusto e in allegria, come sempre”.

Il Maglie: “Essendo una squadra leccese sarà ostica. In difesa sono solidi e, nonostante il loro decimo posto, ci aspettiamo un avversario tosto”.

Il campionato: “Il nostro girone è più livellato rispetto all’altro, con due-tre squadre in corsa per la promozione e un grande equilibrio generale”.

Borsino: “Al 99% saremo al completo, non ci sono infortunate, ma valuteremo tutto nel corso della settimana”.

