Volley C/F: VolleyUp Acquaviva, conferma per Erika Porreca

Una fondamentale riconferma in casa VolleyUp: Erika Porreca, anche per la stagione 2023-2024, indosserà la divisa blu-magenta delle libellule nel Campionato Nazionale di 1° livello – serie C femminile.

Acquavivese d.o.c., cresciuta nelle giovanili VolleyUp col ruolo di schiacciatrice, costituisce un punto fermo della compagine che sarà affidata a mister Antonello Signorile.

Classe 2003, perfetto mix di forza e tecnica, pratica pallavolo dall’età di 11 anni e nel suo curriculum vanta anche una stagione nel trevigiano, in serie B1, con l’Ezzelina Volley Carinatese.

Rientrata ad Acquaviva della stagione 2020/2021, da due anni riveste anche il ruolo di capitano delle libellule.

Lo scorso anno, dopo un’ottima prima parte di stagione, nel girone di ritorno Erika ha subito un infortunio al ginocchio che l’ha costretta a terminare il campionato anzitempo.

Per mister Signorile “si tratta di un’atleta molto volenterosa che da sempre porta al gruppo squadra agonismo, serietà e serenità. Con la sua impeccabile presenza in palestra sono sicuro che trasmetterà benefici a tutto il gruppo squadra affinchè vengano raggiunti i vari obiettivi stagionali”.

“Avere la possibilità di giocare a casa anche quest’anno mi fa sentire estremamente grata. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e ripopolare il Pala Valeriano difendendo ancora una volta i colori della VOLLEYUP. Sono sicura che io e le mie compagne impiegheremo tutti i nostri sforzi per ottenere i migliori risultati possibili. A presto!” queste le dichiarazioni del forte martello acquavivese.

