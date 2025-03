Volley C/F, una deludente Dinamo Molfetta sconfitta a Turi

Giornata da dimenticare per la Dinamo CAB Molfetta, che cade senza appello in trasferta contro la Revolution Turi, perdendo 3-0 (25-12, 25-15, 25-14) nella 17ª giornata del campionato di Serie C femminile. Una prestazione sottotono, come confermato dalle parole di coach Fabio D’Agostino, che non ha nascosto la propria delusione: “La peggiore prestazione di squadra dal mio arrivo”.

Fin dai primi scambi, il Turi si mostra più determinato e impone il proprio ritmo. La Dinamo riesce a portarsi in vantaggio solo sull’1-2, ma è un fuoco di paglia: le padrone di casa riprendono subito il controllo, piazzando un break decisivo (16-12) e chiudendo agevolmente il primo set sul 25-12.

Nel secondo parziale, la Dinamo fatica ancora a trovare continuità, permettendo alle avversarie di scappare subito sul 10-5. Nonostante un timido tentativo di recupero (18-11), il Turi mantiene il controllo e chiude senza difficoltà sul 25-15.

Il terzo set vede un avvio leggermente più equilibrato, con Molfetta che prova a restare agganciata (7-4), ma il divario tra le due squadre si fa sempre più evidente. La Revolution Turi allunga progressivamente fino al 25-14, portando a casa una vittoria netta e meritata.

Le parole del coach

Nel post-gara, coach D’Agostino ha analizzato le difficoltà della sua squadra: “Abbiamo mostrato poca aggressività al servizio e poca efficacia in attacco, con un primo tocco impreciso in ricezione e difesa. Questo ha permesso al Turi di costruire il gioco con estrema facilità”.

La Prima Divisione maschile non si ferma

Se la formazione femminile esce ridimensionata dal match, continua invece la corsa della Prima Divisione Maschile della Dinamo, che centra la tredicesima vittoria consecutiva battendo il Sammarco Pallavolo per 0-3 (24-26, 20-25, 21-25). Coach Franco De Florio ha elogiato il carattere della squadra: “Anche con una formazione rimaneggiata, i ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author