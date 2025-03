Volley C/F: Turi stecca a Corato, ora la sfida con Acquaviva

Brutta battuta d’arresto per la Farmacia Mastrolonardo Turi, che cade 3-0 (25-23, 25-12, 25-20) sul campo del Corato nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile. Una prestazione sottotono che costa caro alle turese, ora con un solo punto di vantaggio sulla coppia Trani-Amatori Bari, attualmente al sesto posto.

Il match

Nonostante un inizio difficile, il Turi sembrava poter rientrare in partita, ma alcuni errori nel finale del primo set hanno consegnato il parziale alle padrone di casa. Da quel momento, la squadra di Francesco Savino è uscita dal gioco, subendo nettamente nel secondo set e mostrando solo un timido risveglio nel terzo, ormai troppo tardi per cambiare l’inerzia della gara. Il Corato, dal canto suo, ha offerto una delle migliori prestazioni casalinghe della stagione, concedendo pochissimo e dominando in attacco.

Prossima sfida: il derby con Acquaviva

Sabato 16 marzo alle 18:30, la Farmacia Mastrolonardo Turi tornerà in campo al Palazzetto di via Cisterna per affrontare la VolleyUp Acquaviva, attualmente nona e in lotta per evitare i playout. L’Acquaviva arriva da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sorprendente contro la PrimaDonna Bari. All’andata, il Turi vinse 3-0, e l’obiettivo sarà replicare quella prestazione per riscattare lo scivolone di Corato e consolidare la quinta posizione in classifica.

Classifica aggiornata

1. Terlizzi 47

2. Capurso 47

3. Asem Bari 47

4. Cerignola 42

5. Farmacia Mastrolonardo Turi 33

6. Trani 32

7. Amatori Bari 32

8. Corato 26

9. Acquaviva 20

10. Don Milani Bari 19

11. PrimaDonna Bari 14

12. Molfetta 10

13. Barletta 6

14. Casamassima 3

