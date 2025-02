Volley C/F: Turi si arrende al Cerignola, ma resta in zona playoff

Niente da fare per la Farmacia Mastrolonardo Turi, che cede nettamente in tre set alla corazzata FLV Cerignola nella terza giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie C femminile. Le ospiti si impongono con un netto 0-3 (12-25, 19-25, 23-25) al Palazzetto di via Cisterna, consolidando il quarto posto in classifica. Nonostante la sconfitta, le turese mantengono la quinta posizione grazie al contemporaneo ko dell’Amatori Bari, restando così in zona playoff.

Partenza difficile per Turi, lotta solo nel terzo set

Mister Francesco Savino, affiancato dal secondo Henry Rodriguez, schiera il sestetto iniziale con Francesca Pellegrini in regia, Monica Marigliano opposta, capitan Alejandra Rodriguez e Angelica Tritto schiacciatrici, Francesca Cont e Linda Di Carlo al centro, con Aurora Giannuzzi libero.

Cerignola, reduce da sei vittorie consecutive, prende subito in mano la partita, lasciando poco spazio alle padrone di casa. Nei primi due set il divario è netto, con Turi in difficoltà nel contenere gli attacchi delle ospiti. Solo nel terzo parziale la squadra di Savino riesce a giocarsela alla pari, anche grazie agli ingressi di Sofia Coppi come libero e della diagonale di riserva Rosita Sarcinella-Paola Schena. Turi resta in gara fino al 23-23, ma la maggiore concretezza di Cerignola e la prestazione decisiva della schiacciatrice Emma Martinelli chiudono il match.

Prossimo turno dopo la sosta

Il campionato osserverà ora un turno di riposo per permettere lo svolgimento a Rimini dell’Assemblea Nazionale per l’elezione del nuovo Consiglio, con la candidatura alla riconferma dell’alberobellese Giuseppe Manfredi alla presidenza. La Farmacia Mastrolonardo Turi tornerà in campo nel primo weekend di marzo, ancora in casa, contro il Molfetta.

Classifica

Terlizzi 43, Capurso 41, Asem Bari 41, Cerignola 36, Farmacia Mastrolonardo Turi 30, Amatori Bari 29, Trani 27, Corato 23, Acquaviva 19, Don Milani Bari 17, Primadonna Bari 11, Molfetta 10, Barletta 6, Casamassima 3.

