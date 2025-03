Volley C/F, Turi: riscatto nel derby, ora sfida decisiva con Trani

Pronto riscatto per la Farmacia Mastrolonardo Turi, che archivia la brutta prova di Corato e vince senza esitazioni il derby casalingo contro la VolleyUp & Eulogic Acquaviva. Al Palazzetto di via Cisterna finisce 3-0 (25-12, 25-18, 25-20) per le padrone di casa, che consolidano il quinto posto in classifica con un punto di vantaggio sull’Amatori Bari e un margine di quattro lunghezze sul Trani, prossimo avversario.

Coach Francesco Savino schiera in avvio Pellegrini in regia, Marigliano opposta, Rodriguez e Tritto in banda, Cont e Di Carlo al centro e la giovane Coppi nel ruolo di libero. La gara è un monologo del Turi: Acquaviva, nonostante i tentativi di raddrizzare la partita da parte del tecnico Polignano, fatica a reagire e si arrende rapidamente.

Savino, forte del vantaggio, dà spazio a tutte le atlete a disposizione, con gli ingressi positivi di Cazzetta, Schena, Sarcinella e Lippolis. In poco più di un’ora il Turi chiude i conti, aggiungendo tre punti importanti alla sua classifica.

Sfida decisiva a Trani

Domenica 24 marzo alle 18:30 la Farmacia Mastrolonardo sarà attesa da un match cruciale in trasferta contro la Lavinia Group Volley Trani, attualmente settima e distante solo quattro punti. Le tranesi, reduci da un ottimo periodo con quattro vittorie consecutive prima dello stop a Cerignola, puntano a scalare la classifica e insidiare la zona playoff.

All’andata il Turi si impose 3-0, ma ora servirà una prestazione perfetta per respingere l’assalto delle avversarie e difendere il quinto posto, ultimo utile per l’accesso ai playoff.

Classifica Serie C Femminile

Terlizzi 50; Capurso 50; Asem Bari 48; Cerignola 45; Farmacia Mastrolonardo Turi 36; Amatori Bari 35; Trani 32; Corato 28; Acquaviva 20; Don Milani Bari 19; Primadonna Bari 14; Molfetta 10; Barletta 6; Casamassima 6.

