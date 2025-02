Volley C/F, Turi attende la capolista Cerignola: sfida ad alta difficoltà

Domenica 16 febbraio, alle 18, la Farmacia Mastrolonardo Turi ospiterà al Palazzetto di via Cisterna la FLV Cerignola per un match che si preannuncia particolarmente impegnativo per le atlete turesi. Le foggiane arrivano a questa sfida con sei vittorie consecutive e con il morale alle stelle dopo aver superato due avversarie di prestigio nelle ultime giornate: prima il Terlizzi in casa, poi l’Amatori Bari in trasferta.

All’andata il Turi si impose con un netto 3-0, ma da quel momento il Cerignola ha rinforzato il proprio organico in tutti i reparti, scalando rapidamente la classifica e candidandosi come una delle principali pretendenti alla promozione in B2.

Il Turi ritrova la vittoria e torna in zona playoff

Dopo un periodo difficile segnato da tre sconfitte consecutive e dal cambio in panchina con l’arrivo di Francesco Savino al posto del dimissionario Cosimo Meuli, la Farmacia Mastrolonardo Turi ritrova il sorriso. Le turesi si impongono con un netto 0-3 (19-25, 14-25, 21-25) sul campo della PrimaDonna Bari nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile, risalendo così al quinto posto e tornando in piena corsa per i playoff.

Savino, affiancato dal vice Henry Rodriguez, schiera in campo Francesca Pellegrini in regia, Paola Schena opposta, capitan Alejandra Rodriguez e Angelica Tritto in banda, Francesca Cont e Linda Di Carlo al centro, con Aurora Giannuzzi nel ruolo di libero. Nonostante la buona resistenza iniziale delle baresi, impegnate nella lotta per la salvezza e reduci da un successo a Molfetta, il Turi impone il proprio ritmo grazie a una superiore qualità tecnica, chiudendo la pratica in tre set.

Nel corso del match c’è spazio anche per le rotazioni, con gli ingressi di Rosita Sarcinella e Monica Marigliano. La vittoria porta nuova fiducia nell’ambiente turese, che punta ora a consolidare la propria posizione in zona playoff.

La classifica aggiornata

1. Capurso 41

2. Terlizzi 40

3. Asem Bari 38

4. Cerignola 33

5. Farmacia Mastrolonardo Turi 30

6. Amatori Bari 28

7. Trani 24

8. Corato 21

9. Acquaviva 16

10. Don Milani Bari 14

11. PrimaDonna Bari 11

12. Molfetta 10

13. Barletta 6

14. Casamassima 3

