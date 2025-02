Volley C/F, scontro diretto salvezza per la Dinamo Molfetta

Da qui alla fine della regular season, ogni partita dovrà essere affrontata con la massima determinazione. La Dinamo CAB Molfetta è chiamata a un cambio di passo per evitare di complicare il raggiungimento del proprio obiettivo stagionale. Sabato 8 febbraio, alle 18:30 presso la Palestra Cafiero di Barletta, le ragazze in maglia arancio sfideranno l’ASD Barletta Volley, in un vero e proprio scontro diretto.

Dopo la sconfitta casalinga contro la Primadonna Bari, in cui sono mancate concentrazione e determinazione, questa sfida rappresenta un’importante occasione di riscatto. Il precedente stagionale sorride alla Dinamo: all’andata, al Pala Panunzio di Molfetta, il match si concluse con un netto 3-0. Tuttavia, le avversarie arrivano con il morale alto, reduci dalla vittoria al tiebreak contro la Don Milani Volley.

Simona Lazzizzera, centrale della Dinamo, ha sottolineato l’importanza della sfida: «Nell’ultima gara avremmo potuto fare meglio, soprattutto nel secondo set, dove non siamo riuscite a sfruttare il vantaggio. Ora siamo tornate al lavoro per preparare al meglio questa partita, che per noi è cruciale sia per la classifica che per il morale».

Nel weekend tornerà in campo anche la Prima Divisione Maschile della Dinamo, capolista con due gare in meno rispetto alle avversarie. Domenica 9 febbraio alle 18:30, i ragazzi sfideranno la Silver Sun Ecana al Palazzetto dello Sport di Troia, nella prima gara del girone di ritorno.

