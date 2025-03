Volley C/F, Rainbow Crispiano: vittoria netta sulla Next Gen Calimera

Nessuna difficoltà per la Rainbow Crispiano, che nel diciassettesimo turno del campionato di Serie C femminile archivia in meno di un’ora la pratica Next Gen Calimera, fanalino di coda del girone. Un dominio totale per le ragazze di coach Vincenzo Contento, che si impongono con parziali larghi (25-10, 25-11, 25-6) e confermano il sesto posto in classifica con 32 punti.

Coach Contento soddisfatto

Il tecnico ha elogiato la prestazione delle sue atlete: “Quella trascorsa è stata una settimana particolare a causa di alcune assenze, ma domenica sera le ragazze hanno risposto alla grande. Sono molto soddisfatto.”

Sulla Next Gen Calimera: “Abbiamo affrontato una squadra molto giovane, che punta a crescere nei campionati giovanili. Hanno comunque buone individualità.”

Sull’atteggiamento della squadra: “Nonostante qualche assenza, abbiamo mantenuto una buona organizzazione di gioco e adattato alcuni ruoli con ottimi risultati.”

Prossimo impegno

Sabato prossimo la Rainbow Crispiano sarà impegnata in trasferta contro il Maglie, attualmente decimo in classifica, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva.

RAINBOW CRISPIANO-NEXT GEN CALIMERA 3-0 (25-10, 25-11, 25-6)

RAINBOW CRISPIANO: Gallo, Raimondi G., Raimondi M., Morano, D’Andria (K), Pindinello, Cardone, Liuzzi, Faillace Ilari, Faillace Iris. All. Vincenzo Contento.

NEXT GEN CALIMERA: Malonni, Farì, Centonze, Palmisano, Prato (K), Quarda, Romano, Ardone, Quarta C., Nuzzaci, Cardelli, Munafò.

