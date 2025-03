Volley C/F, Rainbow Crispiano: Silvestri “Prima la salvezza, poi vediamo”

Settimana positiva in casa Windor Rainbow Crispiano dopo la preziosa vittoria con San Cassiano. Il morale è alto e la squadra si prepara con concentrazione al derby tarantino contro l’Ideal Talsano. A fare il punto è la dirigente Tiziana Silvestri.

Squadra in crescita

“Le ragazze sono sempre più unite e determinate – dichiara Silvestri –. Le vedo aggressive su ogni pallone e questo mi rende orgogliosa. Abbiamo avuto un giorno in più per preparare la sfida e già a metà settimana ho percepito grande entusiasmo”.

Occhi puntati sul derby

“Il Talsano è una squadra da non sottovalutare – avverte –. Guai a distrarsi per via della loro posizione in classifica. Ogni partita può nascondere delle insidie e dobbiamo entrare in campo con la massima concentrazione”.

Bilancio del campionato

“L’inizio non è stato semplice – ammette la dirigente – perché il gruppo era nuovo e in fase di amalgama. Ora ci siamo assestate, ma il campionato resta tosto: ci sono almeno tre squadre davvero attrezzate”.

Obiettivo salvezza, poi si vedrà

“Non mi piace sbilanciarmi – conclude Silvestri –. Sono scaramantica. Prima pensiamo a conquistare la salvezza, poi proveremo a toglierci qualche soddisfazione”.

