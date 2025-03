Volley C/F, Rainbow Crispiano sfida il fanalino di coda Calimera

Domenica 2 marzo, alle 18:30, la Rainbow Crispiano ospiterà il Next Gen Calimera per la 17ª giornata del campionato di Serie C femminile. Le crispianesi, attualmente seste in classifica, affrontano il fanalino di coda del girone in una partita che potrebbe consolidare la loro posizione in zona playoff.

Lo scoutman e dirigente Antonio Liuzzi invita a non sottovalutare l’incontro: “Le avversarie sono ultime in classifica, ma questo non significa che abbiano rinunciato ai loro obiettivi. È una squadra che punta molto sulla crescita delle giovani e dovremo affrontarle con la giusta concentrazione. Ogni partita sarà più difficile da qui alla fine e ogni punto sarà determinante”.

Dello stesso avviso Claudia Liuzzi, palleggiatrice classe 2006, che racconta il buon momento della squadra: “Siamo un gruppo unito e coeso, per me questa squadra è una seconda famiglia. Dopo il mio rientro ho ritrovato un ambiente sereno e positivo. Dovremo affrontare il Calimera con attenzione, giocando con il sorriso e mettendo in campo il nostro gioco”.

Obiettivi chiari per la Rainbow Crispiano: “Puntiamo a mantenere il centro classifica e, se possibile, conquistare un posto nei playoff. Sarebbe un traguardo bellissimo”, aggiunge Liuzzi.

Nel girone, la lotta al vertice resta apertissima tra Brindisi, Monteroni e Academy Gioiella, squadre che da anni puntano alla promozione. Ma per la Rainbow, ogni partita è un’occasione per confermare la propria crescita e ambire a traguardi sempre più ambiziosi.

