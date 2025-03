Volley C/F, Rainbow Crispiano: Pindinello “Guardia alta con Cutrofiano”

Dopo la bella vittoria ottenuta sabato scorso sul campo del Maglie, in casa Windor Rainbow Crispiano l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida interna con il Cutrofiano. A presentare il match è la centrale Roberta Pindinello. “A Maglie abbiamo giocato una buona partita, anche se possiamo fare meglio. Il primo set è stato molto combattuto, ma siamo state brave a vincerlo in rimonta. Poi abbiamo gestito gli altri due set con più facilità. Ci stiamo allenando con concentrazione perché ci aspetta un’altra partita molto delicata. Cutrofiano naviga nei bassifondi, ma è una squadra ostica. Verrà a Crispiano con entusiasmo dopo la vittoria per 3-2 con Taviano. È giovane e imprevedibile. Il campionato? Le prime due/tre squadre hanno roster molto validi, ma dalla quarta posizione in giù il campionato è equilibrato e competitivo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author